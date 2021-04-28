Правоохоронці встановлюють особу потерпілого.

У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла.

Читайте такожДавав 8-річному брату "останній шанс": затриманий за вбивство родини підліток розповів деталі злочинуПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини», – говориться у повідомленні.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі першочергові слідчі дії.

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Автор: Катерина Шварц