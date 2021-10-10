Потерпілу краматорівчанку госпіталізували, дитина - ціла.

Співробітники Національної поліції потрапили в ДТП, збивши жінку з дитиною, що переходили дорогу.

Про це повідомляє "Краматорськ 24".

Аварія сталася біля супермаркету "БУМ" 9 жовтня на Краматорському бульварі в Краматорську.

Очевидці зняли ДТП на відео і опублікували в соцмережах:

Читайте такожНа Прикарпатті п'яний екс-поліцейський збив на смерть дизайнера з Києва-подробиці трагедії (фото)В результаті того, що сталося, дитина не постраждала, але сильно злякалася. А от жінка після аварії не могла встати навіть за допомогою сторонніх - її доставили в міську лікарню з травмою ноги.

Деталі події поки що не розкриваються.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року в центрі Одеси автомобіль поліції збив жінку-пішохода на тротуарі. Щоб витягнути потерпілу, довелося піднімати авто.

А в Херсоні співробітник поліції збив на "зебрі" пішохода - той помер на місці, а сам винуватець ДТП зник.

Автор: Станіслав Кожемякін