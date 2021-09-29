Інспектор заїхав в арку у дворі та наїхав на перехожу.

У Дніпрі патрульні поліцейські під час переслідування мотоцикліста збили жінку.

Про це в середу, 29 вересня, правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Так, за їх словами, учора, близько 17:00 хтось повідомив на "102" про пограбування в Соборному районі міста. Згодом на проспекті Героїв екіпаж патрульних, який опрацьовував виклик, помітив чоловіка на мотоциклі, за описом схожого на ймовірного зловмисника.

"Патрульні, увімкнувши проблискові маячки та звукові сигнали, подали мотоциклісту вимогу про зупинку, але той проігнорував її й почав тікати від інспекторів дворами", - йдеться в повідомленні.

За словами патрульних, чоловік створював аварійні ситуації, їхав тротуарами та "наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху".

"Якоїсь миті інспектори втратили правопорушника з поля зору, але очевидці вказали їм, що той проїхав в арку одного з будинків. Поліцейські попрямували туди, подаючи звукові сигнали під час руху. Заїхавши в арку, інспектор не встигнув вчасно зманеврувати й зачепив транспортним засобом жінку, яка в цей час йшла там. У результаті громадянка отримала ушкодження", - розповіли правоохоронці.

У поліції стверджують, що патрульні одразу ж викликали "швидку" та почали надавати домедичну допомогу потерпілій.

"Жінку шпиталізували з травмою ноги. На місце події охоронці порядку також викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясує усі обставини цієї події. Також поліцейські супроводили потерпілу до лікарні", - зазначається в повідомленні.

Про долю мотоцикліста не повідомляється.

Раніше на Полтавщині чоловіку за керування машиною напідпитку виписали понад півмільйона гривень штрафу. А в Києві патрульний врятував дівчину від падіння з 25 поверху.

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Автор: Катерина Комолова