Службовий автомобіль, припаркований біля магазину, раптово рушив з місця. Жінці надали медичну допомогу на місці інциденту.

У центрі Одеси автомобіль поліції скоїв наїзд на жінку, яка йшла тротуаром.

Читайте такожУ Києві двоє раніше судимих зухвало пограбували підлітка й поплатилися (фото)Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, інцидент стався ввечері 17 лютого на вулиці Катерининській, біля магазину.

«62-річній жінці після наїзду службового автомобіля надано невідкладну медичну допомогу без подальшої госпіталізації», - сказано в повідомленні.

На місці події працювали співробітники інспекції з особового складу ГУНП в Одеській області. Призначено службове розслідування для встановлення обставин наїзду на жінку та надання оцінки діям поліцейських.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що інцидент стався біля магазину «АТБ», де знаходилась службова машина.

«Поліцейська машина різко дала по газах і наїхала на жінку... Людям довелося піднімати авто, щоб витягти потерпілу», - зазначають очевидці.

За одними даними, правоохоронцю стало зле в автомобілі, й він випадково натиснув на педаль. Інші стверджують, що поліцейська сиділа на пасажирському сидінні й нібито хотіла запустити авто, щоб зігрітися. При цьому машина «стояла на передачі та поїхала».

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Автор: Лариса Козова