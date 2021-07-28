Місцеві жителі кажуть, що вже скаржилися в різні інстанції.

У Кременчуці Полтавської області будівельники виклали плиткою свастику на дитячому майданчику.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, свастика з'явилася на дитячому майданчику біля школи №22 на вулиці Правобережній, 44.

Про інцидент уже знає мер міста Віталій Малецький: він зобов'язав будівельників якнайшвидше перекласти плитку.

Жителі мікрорайону зазначають, що свастика на майданчику з'явилася нещодавно. За словами місцевих, вони вже скаржилися на це до різних інстанцій. Тепер люди вірять, що питання має зрушитися з мертвої точки, адже про те, що трапилося дізнався мер і дав команду усунути проблему найближчим часом.

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Автор: Олег Булашев