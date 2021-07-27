Дівчинку госпіталізували в травматологічне відділення, її стан - середньої тяжкості.

У Кременчуці 12-річна дівчинка серйозно травмувалася в місцевому парку під час стрибків на батуті.

Інцидент трапився у понеділок ввечері, 26 липня, у парку "Придніпровський", повідомляє "Кременчуцька газета",

Постраждалу доставили до дитячої міської лікарні каретою швидкої медичної допомоги. Дівчинку госпіталізували в травматологічне відділення, її стан - середньої тяжкості.

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"У неї діагностували травми шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта, компресійний перелом тіла", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Олександр Топчій