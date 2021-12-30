Його батьки визнали свою провину.

У Кривому Розі п'ятимісячна дитина померла від алкогольної інтоксикації.

Про це пише Дніпровська панорама з посиланням на прес-службу Криворізької південної окружної прокуратури.

За даними судово-медичної експертизи, смерть немовляти настала в результаті гострої алкогольної інтоксикації.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за статтею 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) щодо батьків загиблого немовляти.

Читайте такожНа Харківщині чоловік врятував 8-річного хлопчика з палаючого будинку (фото, відео) Його батьки повністю визнали свою провину і уклали з прокурором угоду про визнання винуватості.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчинка вколола в губи косметичне масло, щоб збільшити їх обсяг. Їй зробили вже три операції, щоб врятувати губу.

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