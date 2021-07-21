За попередньою інформацією, у водія за кермом стався напад епілепсії.

В Кривому Розі вантажівка "Мерседес" протаранила припаркований автомобіль і влетіла в будівлю торгового центру.

Про це повідомляється у Telegram-каналі блогера Олега Єрмолинського, який опублікував фото з місця подій.

"Для співробітників і відвідувачів "Ашана" ранок почався не з кави. За попередньою інформацією, у водія стався напад епілепсії. Разом з ним в салоні знаходилися двоє вантажників. Всі три людини з автомобіля госпіталізовані в Тисячки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Харківщині стала моторошна ДТП - одна людина загинула, четверо постраждали (фото)

Як повідомляє "Перший Криворізький", інцидент стався вранці на площі 30-річчя Перемоги.

Водієві стало погано за кермом – він зачепив своїх колег і припаркований на стоянці автомобіль Skoda, а потім в'їхав у вітрину гіпермаркету.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров