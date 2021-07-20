Обставини події з'ясовує поліція / фото ua.depositphotos.com
У Кривому Розі чоловік знайшов у басейні тіла своєї дочки і її колишнього чоловіка. У чоловіка на тілі були ножові поранення.
Про це пише Інформатор з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
Повідомляється, що тіла знайшли ще 19 липня. Батько померлої виявив їх у басейні.
Відомо, що загиблі раніше перебували у шлюбі. У чоловіка в районі грудної клітини є ножові поранення.
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Всі обставини події встановлюють правоохоронці.
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