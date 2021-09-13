Підозрюваний відразу за трьома статтями Кримінального кодексу пішов із суду після того, як суддя оголосив рішення про утримання його під вартою.

У Луцьку з місцевого суду втік 38-річний чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї.

Чоловік просто вийшов з приміщення суду, оскільки прийшов на засідання добровільно, без конвою, й зник у невідомому напрямку, повідомляється в сюжеті ТСН. Це сталося після того, як він почув рішення ухвалу суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

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"Після оголошення цієї ухвали, обвинувачений, почувши кінцеве рішення, покинув самовільно зал та територію суду. Він не був під конвоєм, фізично опору нікому не чинив, просто самовільно покинув зал", - розповів суддя В'ячеслав Покидюк.

У суді розповідають, що підозрюваний перебував у розшуку, на попередні судові засідання він не з'являвся, однак сьогодні прийшов самостійно.

Служба судової охорони та поліція не беруть на себе відповідальності за цей інцидент. Поліцейські кажуть, що з проханням про охорону до них ніхто не звертався, а судові охоронці стверджують, що конвоювати підозрюваних - це не їхня робота.

Відомо, що йому 38 років, він проживає у Камінь-Каширському районі, раніше вже мав проблеми із законом.

За словами речниці поліції Волинської області Ольги Бузулук, усі наряди поліції в регіоні отримали орієнтування на розшук втікача, адже він підозрюється в скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу.

Поліція просить усіх, кому відомо про перебування втікача, телефонувати на 102.

У сюжеті ТСН нагадали, що це не перша втеча суду. Торік з цього ж суду втік обвинувачений, скориставшись паузою в очікуванні конвоїрів. Його спіймали вже на вулиці, а для затримання навіть відкривали попереджувальний вогонь.

А два місяці тому в Харкові з зали суду втік іноземець, якого розшукував Інтерпол за шахрайство в особливо великому розмірі. Після оголошення ухвали про запобіжний захід він також не став чекати на конвой і втік. Затримали його лише за три дні в Києві.

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Автор: Олександр Топчій