В результаті інциденту утворилися ями, глибиною 4-5 метрів.

Дивна НП сталася в селі Розвадів Львівської області. З-під землі раптово забили гейзери газу та води.

За інформацією Dailylviv.com, інцидент стався ввечері 26 квітня, а вже до ранку 27 квітня в населеному пункті з'явилося багато ям, глибиною 4-5 метрів. В результаті жителі села залишилися без води та електроенергії, а будинки та двори залиті брудом і водою. На місці інциденту працювали всі служби.

На думку місцевих жителів, гейзери виникли через газовидобувне підприємство, яке працює поряд з Розвадовим. Спочатку цю інформацію заперечували, але після проведення робіт на підприємстві фонтани забили в іншому місці.

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