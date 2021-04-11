Зловмисником виявився 34-річний львів'янин, який перебуває в розшуку.

На проспекті Червоної Калини у Львові неадекватний чоловік кидався на автомобілі під час руху. Йому вдалося застрибнути на дах легковика і пошкодити його.

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Про це повідомляється у Facebook патрульної поліції Львівщини. Правоохоронці отримали виклик близько 11 ночі. На місці патрульні побачили на капоті проїжджаючого автомобіля чоловіка. Невідомий стрибнув на дах машини.

Порушника зняли з автомобіля і доставили у райвідділок поліції. Він поводився неадекватно і був у стані зміненої свідомості. Власниця пошкодженого автомобіля написала заяву.

Зловмисником виявився 34-річний львів'янин, який перебуває в активному розшуку за крадіжку та грабіж. Чоловік був під дією синтетичного наркотику - "солі". Його шпиталізували у медичний заклад.

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Автор: Дмитро Захаров