Про смерть дитини повідомив батько.

У Львові помер 5-річний хлопчик Велес, який впав у кому після операції з видалення молочних зубів 8 грудня 2023 року. Про смерть дитини повідомив батько у соцмережах.

"Лети наш Хлопчику, Лети... Усім нам із Небес світи... Спочивай з Миром, Коханий Наш Лесюньо!" – написав Віктор Пашник.

Нагадаємо, 5-річний син музиканта Віктора Пашника впав у кому після того, як пішов із мамою видаляти молочні зуби. В одній з приватних клінік Львова запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією. Батько хлопчика розповів, що дитина протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії.

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Тоді лікарі силоміць вдягнули хлопчику маску. Через деякий час почалася метушня, до клініки приїхали дві бригади невідкладної допомоги. Директор ТОВ "ОРІ ГРУП" повідомив матері, що під час операції в дитини сталася зупинка серця – хлопчика перевели в реанімацію.

Згодом лікарі констатували в 5-річної дитини смерть мозку. Життя маленького підтримували лише апарати.

17 грудня у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Інциденти під час видалення зубів дітям

У листопаді 2023 року в Тернополі після уколу наркозу в стоматології померла маленька дитина. Хлопчику було лише рік та 10 місяців.

Активіст Роман Довбенко повідомив, що дитина померла в реанімації через алергічну реакцію. Водночас у поліції розповіли, що мама привела хлопчика до державної лікарні, аби видалити з зубів карієс. Лікарі наполягли на проведенні процедури під наркозом і скерували на усі необхідні аналізи. Через півтори години в малюка почав падати тиск. Вивести дитину з-під наркозу так і не вдалося.

Згодом у Тернопільській обласній прокуратурі повідомили, що попередня причина смерті хлопчика – гостра легенево-серцева недостатність.

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