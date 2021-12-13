Сьогодні, 13 грудня, у Львові по вул. Замарстинівська, 28 стався вибух у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу.
Зазначається, що інформація про цей випадок надійшла до ДСНС о 17:35, о 17:55 пожежу було локалізовано, о 18:22 - ліквідовано на площі 50 кв. м.
Читайте такожУ Львові зафіксували перший випадок обмороження у цьому сезоні: п'яний чоловік лежав непритомним на коліїПідрозділами ДСНС врятовані 3 мешканці.
Постраждали 3 людей, які з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовані до лікарні.
Вибухом зруйновано міжкімнатну перегородку, вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами.
Від ДСНС до ліквідації наслідків залучалися 20 осіб та 4 одиниці техніки.
У сюжеті ТСН йдеться, що у будинку зруйновано кілька стін та міжповерхове перекриття. Нижній поверх повністю затоплений водою.
70-річна жінка та 47-річний чоловік отримали опіки, ще одна людина надихалася димом.
Раніше повідомлялося, що у місті Нова Одеса у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух. З пошкодженого під’їзду евакуювали 50 осіб. У результаті вибуху загинуло троє осіб.