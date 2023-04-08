З двома дітьми загиблої жінки працюють фахівці.

У ліфті багатоповерхівки Львова знайшли понівечене тіло жінки. Правоохоронці з’ясовують, що стало причиною її загибелі.

За словами поліції, про те, що не працює ліфт, поскаржилися мешканці будинку. Коли працівник ліфтової служби відкрив двері - побачив в кабіні тіло.

У міськраді розповіли, що жінка доїхала до свого 6-го поверху, тож падіння кабіни заперечують. Мешканці кажуть: ліфт був старий і скрипів так, що їздити ним було лячно. З дітьми жінки наразі працюють фахівці.

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"Виявлено в кабіні ліфта труп жінки 47 років. Ліфт був на 6 поверсі, зупинився. Зараз там працює слідчо-оперативна група. У цієї жінки двоє дітей, 10 та 12 років. Чоловік у неї помер три роки тому", - розповіла заступниця міського голови Ірина Маруняк.

Загадкові смерті на Львівщині

30 березня на території військового містечка на Львівщині знайшли тіло військовослужбовця Національної Гвардії з вогнепальним пораненням у голову. Будь-яких ознак боротьби не виявили.

А 19 березня у Львівському державному університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний курсант. Його батьки розповіли про останнє СМС та ймовірну передсмертну записку сина. За їхніми словами, сина могли довести до суїциду.

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