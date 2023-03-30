Ознак боротьби не виявили.

Сьогодні на території військового містечка на Львівщині виявили тіло військовослужбовця Національної Гвардії з вогнепальним пораненням.

Речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко розповіла Суспільному, що тіло виявили у військовому містечку Золочівського району. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною 1 статті 115 Ккримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

"Тіло 42-річного військового з ознаками кульового поранення у голову знайшли на території військового містечка. Будь-яких ознак боротьби не виявили. Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, поліція, ДБР та спецпрокурори", - повідомила вона.

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