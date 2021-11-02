На момент інциденту у салоні були пасажири, вони намагалися врятувати чоловіка.

У Львові водій маршрутного автобуса помер за кермом.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ГО "Зручне місто".

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 2 листопада, на проспекті Чорновола.

Згідно з інформацією, водій автобуса №47-А з’їхав з проїжджої частини, зніс кілька стовпців та дорожній знак.

Водія витягли на газон та намагалися надати йому меддопомогу. Однак чоловік помер. Попередня причина смерті – серцевий напад.

У коментарі кореспонденту УНІАН у прес-службі АТП-1, яке обслуговує маршрут №47-А, повідомили, що водієві – 55 років, на підприємстві він працює три роки.

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"Він досвідчений водій, спокійний, комунікабельний чоловік, - каже речниця АТП-1 Ірина Лєвунова. – Перед виїздом на маршрут пройшов медогляд, жодних зауважень у медиків не було, на стан здоров'я ніколи не скаржився. Що стало причиною смерті, має встановити експертиза. "Швидку" викликали пасажири, до приїзду медиків вони намагалися надати йому першу меддопомогу".

Внаслідок ДТП пасажири не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Києві водієві тролейбусу стало погано за кермом, згодом він помер. Водій зупинився і втратив свідомість, рятувальники почали проводити реанімаційні дії - масаж серця і штучне дихання.

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Автор: Мирослава Бзікадзе