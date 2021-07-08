У Львові водій за кермом легкового автомобіля Маzda спочатку зачепив автомобіль Ford, а потім на швидкості влетів у приміщення комунального підприємства.
Момент аварії зафіксували камери спостереження, йдеться в сюжеті ТСН.
На відео видно, як від удару Ford виїхав на тротуар, а Маzda розгромила стіну будівлі.
Двох пасажирів Маzda з травмами відвезли до лікарні.
Читайте також"Молоде, нагле, якесь обкурене": у Львові пасажирка-"заєць" побила водія автобуса (відео)За словами очевидців, на момент аварії в будівлі комунального підприємства був охоронець. Він дивом не постраждав. Також вціліли обидва водії.
"Що стало причиною аварії - поліція ще з'ясовує", - йдеться в сюжеті.
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