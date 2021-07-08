На момент аварії в будівлі комунального підприємства був охоронець.

У Львові водій за кермом легкового автомобіля Маzda спочатку зачепив автомобіль Ford, а потім на швидкості влетів у приміщення комунального підприємства.

Момент аварії зафіксували камери спостереження, йдеться в сюжеті ТСН.

На відео видно, як від удару Ford виїхав на тротуар, а Маzda розгромила стіну будівлі.

Двох пасажирів Маzda з травмами відвезли до лікарні.

Читайте також"Молоде, нагле, якесь обкурене": у Львові пасажирка-"заєць" побила водія автобуса (відео)За словами очевидців, на момент аварії в будівлі комунального підприємства був охоронець. Він дивом не постраждав. Також вціліли обидва водії.

"Що стало причиною аварії - поліція ще з'ясовує", - йдеться в сюжеті.

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Автор: Катерина Шварц