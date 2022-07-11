Бавлячись у воді на забороненому для купання пляжі він раптово зник з поля зору, дитину шукали кілька годин.

Сьогодні, 10 липня, у Первомайську Миколаївської області на річці Південний Буг потонув 12-річний хлопець.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, очевидці розповіли, що двоє хлопчиків рибалили на місцевому, забороненому для купання, пляжі.

Бавлячись у воді, один із них раптово зник з поля зору.

Рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці шукали дитину кілька годин, поки не знайшли вже бездиханне тіло.

У ДСНС вкотре закликали громадян: "Уникайте відпочинку на стихійних, необлаштованих для цього пляжах. Бережіть себе та своїх близьких!".

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про настрої українців на тимчасово окупованій Херсонщині. Він зазначив, що більшість людей порівнюють те, що пропонують росіяни, і те, що було в Україні, і ніхто не хоче жити під окупацією.

За його словами, деякі люди чекають і "вже зляться, чому українські війська так довго йдуть".

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