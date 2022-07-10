Станом на ранок 10 липня у лікарнях перебуває 319 громадян, які постраждали від атак російських окупантів на Миколаївщину.

За минулу добу на Миколаївщині внаслідок обстрілів окупантів поранено 16 людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Вона нагадала, що минулої доби під удари ворога потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів: обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегуватській та Первомайській громадах.

За словами Замазєєвої, у результаті обстрілів продовжується фіксація займання полів з зерновими.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - уточнила голова облради.

Вона додала, що загалом станом на ранок 10 липня у лікарнях перебуває 319 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, а ще 77 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що росіяни частіше атакують область ракетами.

Кім також стверджує, що армія РФ переробляє ракети С-300, призначені для оборони від ударів засобів повітряно-космічного нападу противника, в зброю для атаки. Через це їхні удари не відрізняються точністю, а пуски ракет - масові.

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