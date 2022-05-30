Жінка в соціальних мережах підтримувала дії окупантів.

Правоохоронці в Миколаївській області затримали любительку "руского міра". Жінка в соціальних мережах підтримувала дії російської влади в Україні.

Про це повідомили в Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Жінка через соціальні мережі поширювала матеріали на підтримку Росії. У своїх постах вона підтримувала дії ворожої армії та визнавала правомірність тимчасової окупації населених пунктів України", - йдеться в повідомленні.

Наразі жінку затримали за частиною 1 статті 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили сина колишнього народного депутата, який активно підтримував окупантів. За деякими даними, мова йде про сина колишнього народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко (2007-2012 рр.) Дмитра Ветвицького.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 "Пропаганда війни" Кримінального кодексу України.

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