За повідомленням ЗМІ, мова йде про сина колишнього нардепа від БЮТ (2007-2012 рр.) Дмитра Ветвицького.

У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили сина колишнього народного депутата, який активно підтримував окупантів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор розповсюджував через власний акаунт в Instagram "сторіс" і особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію РФ проти нашої держави", - сказано в повідомленні.

Затриманий також публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним.

"Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися. Утім, співробітники СБУ оперативно викрили й затримали ворожого пропагандиста", - повідомили в прес-центрі.

Як повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерело в правоохоронних органах, мова йде про сина колишнього нардепа від БЮТ (2007-2012 рр.) Дмитра Ветвицького.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами. Він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, закликав "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників.

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