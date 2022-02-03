У Миколаєві на території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського знайшли повішеним військовослужбовця.
Про це пише "Преступности.НЕТ" з посиланням на джерела в поліції.
За даними видання, загиблий був родом з міста Золотоноша (Черкаська область). Він служив за контрактом у званні молодшого сержанта.
Чоловіка розшукували кілька днів. 2 лютого його тіло знайшли на території парку бойових машин.
Читайте такожУ харківському СІЗО в язень повісився на простирадліЗа попередніми даними, військовослужбовець повісився. Передсмертної записки при ньому не було.
У поліції Миколаївської області виданню підтвердили інформацію про загибель військовослужбовця. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ("Умисне вбивство").
Раніше повідомлялося, що командування військової частини Нацгвардії в Дніпрі, військовослужбовців якої розстріляв товариш по службі, звинуватили в серйозних злочинах.