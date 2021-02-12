Миколаївські слідчі завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно екс-депутата обласної ради за недбале зберігання зброї, що призвело до загибелі його дружини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
29 червня до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата обласної ради про те, що його 33-річна дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення у голову. За фактом смерті потерпілої слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ та розпочали розслідування. Результати ряду експертиз, засвідчили про те, що у вказаній події мало місце самогубство.
Поліцейські встановили, що чоловік загиблої грубо порушив правила й умови зберігання зброї та бойових припасів.
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«Проявивши злочинну самовпевненість, будучи власником пістолету «Форт 12 РМ», пристосованого для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями калібру 9 мм, достовірно знаючи про небезпечні властивості зброї, миколаївець залишив власний пістолет в автомобілі, зумовивши вільний доступ до нього сторонніх осіб», - йдеться у повідомленні.
29 грудня повідомили 34-річному чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 264 КК України, а саме - у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, що спричинило загибель людини.
11 лютого слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за процесуальної підтримки прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно екс-депутата.
Санкція інкримінованої статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
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