Євгена Яковенка затримали нібито за підозрою у хабарництві та корупції.

Прикордонники Молдови затримали позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. У міжнародний розшук українського політика нібито оголосила Білорусь

Про це пише видання Deschide.MD

Відзначається, що Яковенко знаходиться в слідчому ізоляторі.

При цьому глава бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю повідомив, що офіційний Мінськ звинувачує нардепа у хабарництві та корупції. У зв'язку з цим Білорусь вимагає його арешту та екстрадиції.

Варто відзначити, що Євген Яковенко був обраний до Верховної Ради у 2019 році в окрузі № 52 Донецької області. Політика тоді звинуватив його суперник від вже забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" в підкупі та фальсифікації.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що деякі народні депутати ще за кілька днів війни виїхали з України і не повернулися. Велика частина таких нардепів належать одній політичній силі - ОПЗЖ.

Крім того, 16 травня стало відомо, що Нестор Шуфрич покинув Україну.

Нардеп повідомив, що знаходиться за кордоном з метою проходження лікарської консультації для дитини і відвідування двох країн ЄС, а 23 травня він заявив, що вже повернувся в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: