Іномарку розірвало надвоє.

В Одесі BMW на великій швидкості врізався в стовп, дві людини загинули.

Як повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні приблизно о 5:00 на вулиці Середньофонтанській.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись по вказаній вулиці з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп.

Удар був такої сили, що машину розірвало на частини.

В результаті події водій і пасажир загинули на місці.

Причини аварії з'ясує слідство.

Раніше в Одесі відомий бізнесмен на іномарці збив на пішохідному переході дитину. Як повідомлялося, водій автомобіля Range Rover на регульованому перехресті вулиць Середньофонтанська і Семінарська, виконуючи поворот ліворуч з Середньофонтанської, збив 10-річну дівчинку. У цей час дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

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Автор: Лариса Козова