В Одесі на електропідстанції "Чумка" прогримів вибух. У результаті без світла та води залишилися три райони міста.
Відео з місця подій опублікував Telegram-канал "Одеса INFO".
"Зупинилися насоси, Черемушки та частина Фонтану залишилися без світла та води", – йдеться у підписі до відео.
За інформацією "Інфоксводоканалу", у зв'язку з аварією на міських електромережах знеструмлена водонасосна станція "Головна" та адміністративна будівля, а також резервні вводи електропостачання.
"Зараз відсутній зв'язок з кол-центром та можуть спостерігатися перешкоди з водопостачанням в центральній частині міста й у Малиновському районі. Після усунення аварії фахівцями "ДТЕК Одеські електромережі" та забезпечення електропостачання, буде відновлена подача води у центральній частині міста", – йдеться в повідомленні.
У прес-службі ДТЕК тим часом повідомили, що через аварію відключилися трансформаторні підстанції "Чумка", "Артилерійська" та частково станція ПЗР2.
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