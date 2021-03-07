У німецькому місті Мюнхен могилу українського націоналіста і провідника ОУН Степана Бандери облили невідомою речовиною.
Про це повідомив в Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - написав український посол.
Дипломат закликав поліцію знайти та покарати винних.
"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й шановні німецькі історики", — додав посол, не пояснивши, кого саме має на увазі.
Осквернення могили Бандери: що відомо
У серпні 2014 невідомі пошкодили могилу Бандери в Мюнхені, зламали хрест і почали розкопувати поховання.
Наприкінці листопада 2014 року пам'ятник було відновлено.
У 2015 році на могильному хресті зробили провокаційні написи та повісили прапор з радянською символікою.
У 2018 році прокремлівський пропагандист Грем Філліпс зірвав українські прапори з могили Бандери та повісив табличку зі звинуваченням у «нацизмі».
Степан Бандера
- Степан Бандера - один з лідерів Організації Українських Націоналістів, ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху XX століття.
- Степан Бандера та Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української держави, проголошеного 30 червня 1941 року.
- 5 липня 1941 Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську в'язницю.
- З початку 1942 по серпень 1944 року він перебував у концтаборі Заксенхаузен.
- У вересні 1944 року його звільнили та запропонували взяти участь у керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, проте Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.
- Степана Бандеру вбив агент КДБ Богдан Сташинський у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.
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