Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери.

У німецькому місті Мюнхен могилу українського націоналіста і провідника ОУН Степана Бандери облили невідомою речовиною.

Про це повідомив в Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - написав український посол.

Дипломат закликав поліцію знайти та покарати винних.

"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й шановні німецькі історики", — додав посол, не пояснивши, кого саме має на увазі.

Осквернення могили Бандери: що відомо

У серпні 2014 невідомі пошкодили могилу Бандери в Мюнхені, зламали хрест і почали розкопувати поховання.

Наприкінці листопада 2014 року пам'ятник було відновлено.

У 2015 році на могильному хресті зробили провокаційні написи та повісили прапор з радянською символікою.

У 2018 році прокремлівський пропагандист Грем Філліпс зірвав українські прапори з могили Бандери та повісив табличку зі звинуваченням у «нацизмі».

Степан Бандера

Степан Бандера - один з лідерів Організації Українських Націоналістів, ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху XX століття.

Степан Бандера та Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української держави, проголошеного 30 червня 1941 року.

5 липня 1941 Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську в'язницю.

З початку 1942 по серпень 1944 року він перебував у концтаборі Заксенхаузен.

У вересні 1944 року його звільнили та запропонували взяти участь у керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, проте Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Степана Бандеру вбив агент КДБ Богдан Сташинський у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.

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Автор: Тамара Отовська