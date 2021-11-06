Чоловік у тяжкому стані в лікарні.

У передмісті Одеси невідомі жорстоко побили депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, НП сталася вчора на Новомиколаївській дорозі.

"Напад стався в передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, глава сім'ї - депутат однієї з ОТГ Херсонської області", - розповіли в главку.

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Зазначається, що тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка.

"Чоловік у тяжкому стані перебуває в одній з лікарень, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину", - сказано в повідомленні.

Як повідомив один з Телеграм-каналів, потерпілий - депутат Мирненської ОТГ, великий аграрій. Подружжя перебувало в авто Toyota Land Cruiser Prado. За деякими даними, у чоловіка роздроблені колінні суглоби.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Чернігівській області один із депутатів Ніжинської міської ради від фракції "БПП" побив пенсіонера.

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Автор: Лариса Козова