Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Харківській області затримали чоловіка, який жорстоко побив власну матір.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

2 листопада у поліцію повідомили, що мешканець селища Андріївка знущається та погрожує вбити власну матір.

На місці події правоохоронці затримали 45-річного чоловіка. Раніше він перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.

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Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тривання під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали серійного ґвалтівника, який поглумився із 79-річної сусідки.

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Автор: Людмила Жерновська