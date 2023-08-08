4 мешканок Покровського району завербували ще до 24 лютого 2022 року і донедавна перебували в "режимі очікування".

На Донеччині викрили російську агентурну мережу, яка складалась винятково з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила Служба безпеки України. Встановлено, що зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію "Вагнер".

За вказівками окупантів жінки збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

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Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Отримані відомості передавали або російському "куратору" з ФСБ, або представнику "вагнерівців". Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів.

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих.

Також встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

Згідно з даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування". Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

В Україні правоохоронці майже щодня викривають агентів РФ

Як повідомляв УНІАН, в Україні росіяни активно використовують своїх агентів для коригування ударів по позиціях ЗСУ та важливих об’єктах інфраструктури. Контррозвідка СБУ та прокуратура проводять роботу з виявлення інформаторів ворога. Зокрема цього місяця Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по позиціях Сил оборони на східному фронті.

Згідно з даними СБУ, посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб.

Також у Харкові викрили та затримали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари російських загарбників.

Крім того, повідомили про підозру жителю Черкас, який за 6 тис. грн злив російським окупантам точні координати українських військ та систем ППО.

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