Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру.

Служба безпеки України викрила та затримала у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари російських загарбників.

Як повідомив прес-центр СБУ, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Зазначається, що вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

В спецслужбі поінформували, що потім фігуранти відмічали ці локації на Google-карті та відправляли скріншоти з відмітками своєму куратору з РФ.

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"Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "Шахед" під час нічної атаки 1 серпня цього року. Винним загрожує до 12 років тюрми.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві СБУ затримала зрадницю, яка "зливала" до Федеральної служби безпеки інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Зокрема, вона передала агресору фото та відео з місць ворожих "прильотів" по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза. Розвіддані зрадниця переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву, який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

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