Коригувальником є депутат одної з сільрад Полтавщини, наразі його взято під варту.

Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на східному фронті.

Згідно з даними СБУ, посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб.

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Таку інформацію агресор у подальшому використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії (зокрема "Градів").

Крім того, зазначає СБУ, фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ.

Встановлено, що провокаційні дописи посадовця неодноразово "підхоплювали" російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Депутату загрожує до 8 років позбавлення волі. Крім того, перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

СБУ викриває агентів РФ

Як повідомляв УНІАН, росіяни активно використовують своїх агентів для коригування ударів по позиціях ЗСУ та важливих об’єктах інфраструктури в Україні. СБУ та прокуратура проводить роботу з виявлення агентурної мережі окупантів. Зокрема цього місяця повідомлялось, що у Харкові викрили та затримали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари російських загарбників.

Перед тим стало відомо, що повідомили про підозру жителю Черкас, який за 6 тис. грн злив російським окупантам точні координати українських військ та систем ППО.

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