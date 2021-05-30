За словами журналістки, ніхто з відвідувачів PinchukArtCentre не заперечив, що війна на Донбасі не громадянська.

У центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre, розташованому в Києві, екскурсовод назвала війну на Донбасі "громадянською".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла закарпатська журналістка Галина Сернівка.

Вона зазначила, що побувала в центрі 29 травня. Одним із фрагментів експозиції там були чашки, взяті з житлового будинку, в який влучив снаряд на Донбасі.

«Розповідаючи про «пам‘ятник громадянським війнам» координатор-екскурсовод назвав і війну на сході України громадянською. Я думала мені почулося... ніхто не заперечував... Та ні, не почулося! На моє зауваження, що у нас не громадянська війна екскурсовод питально відповів «російсько-українська?». «Так. Російсько-українська! Чи є сумніви?!» - розповіла вона, зазначивши, що на питання екскурсовод так і не відповіла.

«PinchukArtCentre як на сьомому році війни можна казати, що у нас громадянська війна, а на зауваження відповідати у стилі «какой разніци»?!!! Як?!» - запитала вона.

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Автор: Денис Прядко