Задля маскування власник розташував теплиці посеред звичайного саду. Каже, вирощував для себе.

Правоохоронці Херсонщини в одному з сіл Каховського району знайшли наркоплантацію та вилучили коноплі на 5 млн гривень.

"У двох теплицях поліцейські виявили понад 200 кущів елітних сортів конопель заввишки до двох метрів. Також правоохоронці вилучили висушені рослини конопель вагою понад 10 кг. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить приблизно 5 млн гривень", - розповіли у відділі комунікації поліції області.

Власником наркоплантації виявився 31-річний раніше не судимий місцевий житель. Він розповів, що коноплі нібито вирощував для власних потреб, а насіння замовив через інтернет.

Рослини були доглянуті, чоловік підвів до них крапельне зрошення, підживлював мінеральними добривами. Задля маскування теплиці розташував посеред звичайного саду.

Читайте такожУ Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотикамиБлизько 10 кг висушених кущів рослини правоохоронці знайшли на горищі будинку. У чоловіка також вилучили травматичний пістолет "Форт", зараз встановлюється його походження. Сам власник каже, що зброя йому була потрібна для самозахисту, а купив її в інтернеті.

Поліція розслідує зв'язки чоловіка та з'ясовує його можливу причетність до збуту наркотиків. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 310 "Посів або вирощування снодійного маку чи конопель" Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова