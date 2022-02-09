Політик попався на хабарі в понад мільйон гривень.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк скликає позачергову конференцію київської організації партії для розгляду інциденту з депутатом Київради Владиславом Трубіциним.

Про це ввечері в середу, 9 січня, повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук, оприлюднивши заяву Шуляк.

"Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. ... Разом із тим ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні. Саме тому я вже сьогодні видала розпорядження про скликання, відповідно до ст. 9.1.4 Статуту Партії, позачергової конференції Київської міської організації Політичної партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту та ухвалення відповідних рішень щодо Владислава Трубіцина", - йдеться в заяві.

Викриття депутата, а також директора одного з комунальних підприємств на отриманні хабаря Шуляк назвала "зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

Читайте такожСічневе зростання цін: що в Україні подорожчало найбільшеЯк повідомляв УНІАН, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина і ще п'ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

За даними слідства, посадовець Київради у змові з групою осіб організував схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розташування точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці.

Свої "послуги", за інформацією правоохоронців, учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

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