Чоловікові сильно розбили обличчя.

Група п'яних чоловіків ромської національності в Торчині побили учасника бойових дій на Донбасі. Інцидент стався на зупинці громадського транспорту.

Відповідне відео опублікувала групі "Торчин SOS" у Facebook місцева мешканка Іванка Улітовська.

За її словами, учасник АТО стояв на зупинці громадського транспорту, розмовляв телефоном, коли до нього стали чіплятися.

"Учасник АТО просто стояв на зупинці та очікував маршрутку. Він говорив телефоном, коли поруч з'явилися кілька не зовсім тверезих молодих хлопців. Вони почали чіплятися до бійця, той попросив їх поводитися спокійніше: у відповідь на це вони почали наносити по ньому удари", – йдеться в повідомленні.

При цьому свідок побиття зазначила, що поруч з місцем бійки знаходиться супермаркет, тому тут завжди багато людей. Перехожі намагалися захистити чоловіка, але до нападників приспіла підмога. Щоб врятувати бійця АТО від побиття, викликали поліцію та медиків.

У постраждалого чоловіка сильно розбите обличчя, але він зміг самостійно встати.

"За те, що знімала відео теж мало не отримала "на горіхи", але не можу, щоб не поділитися з вами своїм обуренням. Не знаю, чим далі закінчиться вся ця ситуація, але хочу, щоб ви всі знали наших місцевих "героїв" в обличчя", – підсумувала дівчина.

Як раніше повідомляв УНІАН, у супермаркеті Чернігова хулігани притягли до каси поліцейського, схилилися над ним, намагалися підняти, але впустили на підлогу.

Автор: Анастасія Горбачова