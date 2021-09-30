Зловмисник намагався допомогти чоловікові, якого побив, повідомили у прокуратурі.

У Києві на одній з автозаправних станцій чоловік помер відразу ж після того, як отримав удари від пасажира таксі.

Пасажир дочекався прибуття співробітників поліції, дізнався ТСН у прокурора Дніпровської окружної прокуратури Києва Юрія Устенка.

За словами співрозмовника, чоловік намагався надати допомогу побитому.

"Він відразу дочекався прибуття поліцейських, намагався надавати допомогу, але, відповідно до висновків судмедексперта, смерть настала відразу", – сказав співробітник прокуратури.

Читайте такожНа Одещині син підпалив і забив до смерті власну матірЖурналісти також дізналися, що чоловікові, який забив до смерті людину на АЗС у Києві, 26 років.

Нагадаємо, вранці 29 вересня в поліції повідомили, що в Києві на автозаправній станції пасажир таксі побив 45-річного перехожого, який чіплявся до оператора АЗС.

Потерпілий впав, а "агресор" сів у таксі й поїхав.

Потім чоловік повернувся.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваним виявився житель столиці. Суд вже обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт. Чоловік раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Автор: Екатерина Присяжнюк