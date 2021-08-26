Відновити рух пасажирських поїздів по непарній колії на ділянці планують протягом доби.

У Львівській області з рейок зійшли 16 вагонів вантажного поїзда Клепарів-Батьово, через це затримується низка пасажирських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укразалізниці".

"На Львівській залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків сходу вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово, що перевозив щебінь та залізну руду. Випадок стався 26 серпня близько 8 год. 20 хв. на станції Глинна-Наварія на Львівщині", - поінформували в"Укрзалізниці".

Зазначається, що постраждалих в результаті сходу вагонів немає.

Читайте також"Укрзалізниця" витратила 67 мільйонів гривень на ремонт Hyundai, що зійшов з рейокВодночас пошкоджені вагони, колійне полотно і кілька опор контактної мережі.

Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків події та відновленням повноцінного руху вантажних і пасажирських поїздів цією ділянкою. Зараз рух поїздів забезпечується парною колією.

У зв'язку з цим очікується від 50 до 80 хвилин затримки пасажирських поїздів:

№ 6 Херсон - Ужгород;

№41 Дніпро - Трускавець;

№46 Лисичанськ - Ужгород;

№146 Ужгород - Львів;

№807 Львів - Коломия.

Крім того, в повідомленні наголошується, що відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на ділянці Глинна-Наварія - Львів планується протягом 24 годин, зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується.

Нагадаємо, що кілька місяців тому в Київській області з рейок зійшов господарський поїзд.

Автор: Таня Поляковська