Замовник визначив спосіб вчинення вбивства - воно мало бути замасковане під самогубство.

У Житомирі правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця за 15 тисяч доларів США.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли у прес-службі Житомирської обласної прокуратури.

«У вівторок, 24 листопада, затримано організатора умисного вбивства на замовлення, вчиненого з корисливих мотивів», - йдеться у повідомленні.

Установлено, що 41-річний мешканець Житомира організував умисне вбивство на замовлення свого колишнього партнера по бізнесу.

Для реалізації злочину та безпосереднього виконання чоловік залучив свого знайомого, пообіцявши йому грошову винагороду на суму 15 тис. доларів США.

«Для полегшення виконання замовного вбивства організатор надав виконавцю зібрану інформацію про «жертву» та визначив спосіб вчинення вбивства, яке мало бути замасковане під самогубство. Після передачі першої частини грошових коштів в якості оплати за виконану «роботу» був викритий правоохоронцями», - розповіли у прес-службі прокуратури.

У прес-службі ГУНП в Житомирській області зазначили, що інформація про підготовку замовного вбивства надійшла до правоохоронців приблизно місяць тому.

«Попередньо встановлено, що чоловік мав наміри вирішити підприємницькі питання на свою користь, усунувши свого бізнес-партнера. Близько місяця тому поліцейські отримали оперативну інформацію про готування особливо тяжкого злочину», - повідомили в поліції.

Подібні протиправні дії караються до 15 років позбавлення волі або довічним ув’язненням.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан