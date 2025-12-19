Також передбачено вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність.

У Києві демонтують 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних із Росією та СРСР.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва. За рішенням Київради, з публічного простору столиці будуть прибрані пам’ятники Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову.

Також демонтують символічний знак "Київ – місто-герой" із зображенням п’ятикутної зірки; пам’ятний камінь на честь 100-річчя Леніна; меморіальну дошку Петру Чайковському; меморіальну дошку з написом: "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 роках) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва", - сказано в повідомленні.

Також рішення Київради передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням. Зокрема, йдеться про ринок "Житній" - передбачено зберегти декоративне оздоблення фасаду з вилученням елементів із написами "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" та цитати "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов".

Передбачено зберегти пам’ятний знак "Нульовий кілометр" / Глобус (Майдан Незалежності), але з огляду на значний ступінь зношеності, здійснити капітальний ремонт із вилученням назв російських міст і приведенням об’єкта у відповідність до актуальних назв українських міст.

Також з будинку на вул. Архітектора Городецького, 9 вилучать напис "МУП СССР".

Ситуація навколо пам'ятника Булгакову в Києві

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2024 року було оприлюднено висновок Українського інституту національної пам’яті, в якому зазначалося, що географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.

Зазначалося, що Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу, а його творчість пов’язана "з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією".

