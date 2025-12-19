І золото, і срібло готуються показати найкращі річні результати з 1979 року.

Ціни на золото та срібло коливалися поблизу рекордно високих рівнів. Повільніша, ніж очікувалося, інфляція в США підтримала очікування нових знижень відсоткових ставок.

Як пише Bloomberg, спотова ціна золота у п’ятницю складала близько 4 330 доларів за унцію (139,17 долара за грам), прямуючи до другого тижневого зростання поспіль. Базовий індекс споживчих цін у США зріс найповільнішими темпами з початку 2021 року. Це посилило аргументи на користь зниження вартості запозичень, що є сприятливим чинником для дорогоцінних металів, які не приносять відсоткового доходу.

Геополітична напруга, зокрема навколо Венесуели, також посилила привабливість золота як "тихої гавані". Трамп наказав блокувати всі санкційні нафтові танкери біля узбережжя країни, посилюючи тиск на Каракас на тлі нарощування американської військової присутності в регіоні.

Цього року дорогоцінні метали демонструють стрімке ралі: і золото, і срібло готуються показати найкращі річні результати з 1979 року. Срібло подорожчало більш ніж удвічі, а золото - приблизно на дві третини. Зростання підтримують активні закупівлі центральних банків і приплив коштів у біржові фонди, забезпечені зливками.

Падіння відсоткових ставок у США змусило інвесторів в біржові інвестиційні фонди "почати конкурувати з центральними банками за обмежені обсяги зливків", зазначили аналітики Goldman Sachs Group Inc., які очікують, що ті самі два чинники – високий попит з боку центральних банків і циклічна підтримка від зниження ставок ФРС – ще більше підвищать ціну на золото.

Платина також подорожчала більш ніж удвічі цього року. Стрибок ціни вище 1 980 доларів за унцію (63,6 долара за грам) – максимуму з 2008 року – відбувся на тлі ознак дефіциту на лондонському ринку: банки розміщують запаси у США, страхуючись від ризику мит.

Ціни на метали - останні новини

16 грудня ціни на золото знизилися. Інвестори проявили обережність напередодні публікації ключових даних щодо зайнятості та інфляції у США, які можуть дати підказки щодо політики Федеральної резервної системи у 2026 році.

10 грудня срібло встановило новий рекорд ціни. Трейдери очікували чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США на тлі високого попиту на дорогоцінний метал з боку технологічної галузі.

