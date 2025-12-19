Законопроєкт пропонує збільшити мита до 500 відсотків на товари, імпортовані з РФ.

Конгресмени США запропонували новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, він може бути розглянутий уже в січні.

Законопроєкт "Про мир через силу проти Росії 2025 року" презентувала група конгресменів на чолі з Брайаном Фіцпатріком, співголовою групи Когресу з питань України, і членом Палати представників від 5-го округу Нью-Йорка Грегорі Міксом.

"Переговори не звільняють Конгрес від відповідальності... Ми можемо покласти край цій війні. Ми можемо покласти край тиранії Путіна. І ми повинні йти американським шляхом - через мир, через силу". - заявив Фітцпатрік.

Відео дня

Зокрема, законопроєкт передбачає:

Запровадження санкцій проти високопоставлених російських чиновників, олігархів, державних підприємств і організацій, що підтримують оборонний, енергетичний і транспортний сектори Росії.

Обмеження доступу Росії до глобальної фінансової системи, включно з блокуванням транзакцій із російськими фінансовими установами, забороною на інвестиції США в Росію, забороною на торгівлю акціями російських компаній на американських фондових біржах і переслідуванням фінансових месенджерів, які використовуються для обходу санкцій.

Закриття лазівок, що підживлюють військову економіку Росії, включно з припиненням обхідних шляхів імпорту нафтопродуктів і забороною на купівлю США російського державного боргу.

Націлитися на енергетичний важіль Росії, заборонивши нові інвестиції США і запровадивши санкції проти іноземних суб'єктів, які сприяють видобутку нафти, газу, СПГ і урану в Росії.

Запровадити санкції за воєнні злочини, включно з викраденням і незаконною депортацією українських дітей і співпрацею Росії та Північної Кореї в підтримці незаконної війни Росії.

Збільшити мита до 500 відсотків на товари, імпортовані з Російської Федерації, для подальшої економічної ізоляції Росії.

Законодавство також встановлює чіткий механізм виходу із санкцій: вони можуть бути зняті тільки в тому разі, якщо Росія підписує мирну угоду, ухвалену Україною, і повністю припиняє бойові дії - за умови розгляду Конгресом, щоб запобігти передчасним або політично вмотивованим скасовуванням.

Санкції США проти РФ

Раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що США готують новий пакет санкцій проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною. Повідомляється, що санкції стосуватимуться енергетичного сектора Росії.

Згодом посол України в США Ольга Стефанишина підтвердила цю інформацію, заявивши, що відповідний законопроєкт уже внесли до Сенату. За її словами, авторами документа є республіканці Девід МакКормік та Джон Гастед і демократи Елізабет Воррен та Кріс Кунс.

Вас також можуть зацікавити новини: