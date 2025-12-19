Зимові канікули для столичних школярів розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 11 січня включно. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він зазначив, що попри війну школам вдалося зберегти безперервний освітній процес і структуру навчального семестру, тому зимові канікули відбуватимуться в заплановані терміни.
"У період канікул, за потреби, батьки можуть привести дитину до школи в першій половині дня: для учнів у закладах освіти організують позакласну роботу та гуртки", – повідомив він.
Мондриївський додав, що під час канікул вчителі матимуть змогу взяти участь у низці заходів. Зокрема, Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка пропонує педагогічним колективам і вчителям тренінги з відновлення та збереження ментального здоров’я за програмою "Будьмо здорові!", методичний супровід щодо подолання освітніх втрат та курси підвищення кваліфікації.
Ситуація в столичних школах
Як повідомляв УНІАН, в листопаді Міністерство освіти і науки запропонувало школам збільшити тривалість зимових канікул та перейти на 6-денний навчальний тиждень.
Такод Міносвіти пропонувало школам розглянути можливість перенесення уроків із зими на червень (окрім випускних класів) та збільшити тривалість зимових канікул за рахунок перенесення весняних на зимовий період.