Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США скасувало санкції для низки компаній, які постачали Росії обладнання, зокрема для військово-промислового комплексу.

На сайті Мінфіну США не вказано причини, через які ухвалено подібне рішення.

Серед видалених з "чорного списку":

Veles International Limited (Кіпр) та її власник Дмитро Бугаєнко;

Hi-Tech Koneisto (Фінляндія) та її керівниці Євгенія Дремова;

365 Days Freight Services FZCO (ОАЕ);

Etasis та CPS Proses Kontrol (Туреччина).

Раніше ці компанії потрапили під санкції США через участь у постачанні Росії обладнання та матеріалів, що можуть використовуватися у військовому секторі.

17 грудня Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила санкції проти низки російських банків. Тоді санкції частково зняли з установ, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики.

18 грудня стало відомо, що уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти ряду фізичних та юридичних осіб з Росії. Серед них опинились дві нафтові компанії "Татнефть", "Русснефть".

У свою чергу, Рада Євросоюзу запровадила обмежувальні заходи відносно ще 41 судна, які є частиною російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і які сприяють надходженню доходів Росії з продажу енергетичних ресурсів.

