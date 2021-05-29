У Чернігівській області удари блискавки потрапили в житлові будинки та призвели до загоряння. У результаті негоди виникло дві пожежі.
Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.
Зазначається, що одна пожежа виникла в населеному пункті Срібне Прилуцького району.
"О 15:41 28 травня сталася пожежа господарської будівлі (5х12 м, стіни цегляні, покрівля шиферна). Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м. Причина – розряд блискавки», – йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Івано-Франківській області згоріла церква 19 століття (фото)Другий розряд блискавки вдарив по селу Молодіжне в Ніжинському районі о 19:23 28 травня. У результаті вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також пошкодив стіни та майно.
Негода в Україні: наслідки
В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що в п'яти областях України через негоду знеструмлено 108 населених пунктів.
У Київській області без електропостачання залишилися 44 Н.П., Чернігівській - 22, Черкаській - 15, Кіровоградській - 14 і Житомирській - 13.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Вас також можуть зацікавити новини
- Блискавка ледь не вбила двох людей на Рівненщині
- У Краматорську стався моторошний нещасний випадок на атракціоні (відео)
- У Дніпропетровській області блискавка влучила у двох жінок (Відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram