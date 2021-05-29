У п'яти областях України через негоду знеструмлено 108 населених пунктів.

У Чернігівській області удари блискавки потрапили в житлові будинки та призвели до загоряння. У результаті негоди виникло дві пожежі.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.

Зазначається, що одна пожежа виникла в населеному пункті Срібне Прилуцького району.

"О 15:41 28 травня сталася пожежа господарської будівлі (5х12 м, стіни цегляні, покрівля шиферна). Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м. Причина – розряд блискавки», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Івано-Франківській області згоріла церква 19 століття (фото)Другий розряд блискавки вдарив по селу Молодіжне в Ніжинському районі о 19:23 28 травня. У результаті вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також пошкодив стіни та майно.

Негода в Україні: наслідки

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що в п'яти областях України через негоду знеструмлено 108 населених пунктів.

У Київській області без електропостачання залишилися 44 Н.П., Чернігівській - 22, Черкаській - 15, Кіровоградській - 14 і Житомирській - 13.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Автори: Катерина Шварц, Вікторія Токарєва