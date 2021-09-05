Родичі бранця не стали звертатися в поліцію і заплатили викрадачам викуп.

На території Запорізької області понад місяць розшукували 35-річного Віталія Харчука, який поїхав працювати в Кирилівку, але по дорозі додому в Мелітополь зник безвісти. Виявилося, що чоловік потрапив у рабство.

Про інцидент повідомляє "РИА Мелитополь". Зазначається, що Віталій зник 16 липня, його сестра звернулася в поліцію. До пошуків долучилися не лише правоохоронці, а й волонтери. Однак розшукати зниклого в Мелітополі та околицях не вдалося.

Як з'ясувалося, Віталій Харчук був відвезений в село в Херсонській області і потрапив у трудове рабство, його разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно. Чоловікові вдалося попросити у когось із місцевих жителів телефон і додзвонитися рідним.

Зазначається, що родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію. Замість цього вони поїхали в херсонське село, де заплатили викуп і забрали Віталія додому.

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Автор: Дмитро Захаров