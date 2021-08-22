Чоловік та жінка заплили приблизно на 1500 метри від берега та не змогли самостійно повернутися на сушу.

У Кирилівці туристам знадобилася допомога рятувальників. Чоловіка та жінку винесло у відкрите море, коли вони відпочивали на надувному матраці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Запорізької області.

Так, 31-річний чоловік та 29-річна жінка приїхали на відпочинок у Кирилівку з Харкова. 21 серпня вони вирішили поплавати на надувному матраці, проте не розрахували свої сили. Туристів винесло дуже далеко від берега, тому самотужки виплисти з моря вони не могли.

Повідомлення про подію на воді, яка сталася в смт Кирилівка Мелітопольського району, надійшло до Служби порятунку "101" о 13:30.

Читайте такожПроїхали на "червоний": поліцейські влаштували ДТП у центрі Києва (відео)"Як з’ясувалося, у районі однієї з баз відпочинку двоє людей на надувному матраці заплили на відстань приблизно 1500 м. від берега та самостійно не змогли повернутися назад. Рятувальники окремого поста АРЗ СП дісталися до відпочивальників та доставили їх на берег" - повідомили у прес-службі.

До рятування чоловіка та жінки залучили 1 одиницю техніки та 2 працівники ДСНС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кирилівці туристи влаштували жорстоку розвагу. Бій медузами потрапив на відео.

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Автор: Поліна Кузенко