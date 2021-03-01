Посадовці застосовували дипломатичні документи для власного збагачення.

Контррозвідники Служби безпеки України заблокували канал контрабанди до Європейського Союзу, організований посадовцями Міністерства закордонних справ України. на кордоні у фігурантів вилучили 16 кг золота та іноземну валюту.

Читайте такожЗ Туреччини до Києва везли контрабандний тютюн для кальяну під виглядом пряжі

Як повідомляє прес-центр СБУ, чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби.

Зокрема, на митному посту «Ягодин» Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. «На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до ЄС: 140 тис. доларів США, 67,2 тис. євро, 11,6 тис. польських злотих, майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн; тютюнові вироби у кількості 8 826 блоків на 1,5 млн грн за цінами чорного ринку», - йдеться в повідомленні.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Як посадовців МЗС викрили на контрабанді

Сьогодні, 1 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відкликав з Польщі двох дипломатів через підозри у корупції.

«Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на «гарячому» – їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий», - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що за час його каденції на посаді міністра МЗС не буде замовчувати такі «ганебні випадки й тим більше покривати їхніх фігурантів».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич