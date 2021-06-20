На порятунок вантажівки знадобилось понад 3 години.

На Соборному майдані в Житомирі провалилась під асфальт вантажівка. Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.

Як повідомляє «Житомир.info», на порятунок вантажівки знадобилось понад 3 години.

Зазначається, що пригода сталася під час ремонтних робіт з відновлення асфальтного покриття. Завантажена будматеріалами вантажівка провалилася у технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.

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Раніше у Дніпрі проливні дощі наробили біди. Крім будинків, затопленими виявилися і могили на місцевому кладовищі.

За даними ДСНС, у Дніпрі залишилися підтопленими 70 дворів та 11 житлових будинків. Спостерігалось зниження рівня води.

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Автор: Дмитро Захаров