На Соборному майдані в Житомирі провалилась під асфальт вантажівка. Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.
Як повідомляє «Житомир.info», на порятунок вантажівки знадобилось понад 3 години.
Зазначається, що пригода сталася під час ремонтних робіт з відновлення асфальтного покриття. Завантажена будматеріалами вантажівка провалилася у технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.
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Раніше у Дніпрі проливні дощі наробили біди. Крім будинків, затопленими виявилися і могили на місцевому кладовищі.
За даними ДСНС, у Дніпрі залишилися підтопленими 70 дворів та 11 житлових будинків. Спостерігалось зниження рівня води.
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